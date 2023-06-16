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2023
https://1prime.ru/energy/20230616/840847559.html
Минэнерго видит риски недоинвестирования на фоне корректировки демпфера
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИНЭНЕРГО РФ ВИДИТ РИСКИ НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ И РОСТА ОПТОВЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ТОПЛИВНОГО ДЕМПФЕРА — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ КОРРЕКТИРОВКА ДЕМПФЕРА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕЩЕ... ПРАЙМ, 16.06.2023
энергетика, финансы, новости
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МИНЭНЕРГО РФ ВИДИТ РИСКИ НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ И РОСТА ОПТОВЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ТОПЛИВНОГО ДЕМПФЕРА — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ
КОРРЕКТИРОВКА ДЕМПФЕРА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕЩЕ ОБСУЖДАЕТСЯ, ЕСТЬ РИСКИ ДАВЛЕНИЯ НА РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, А ЦЕЛЬ ДЕРЖАТЬ ИХ НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется