МИНЭНЕРГО РФ ВИДИТ РИСКИ НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ И РОСТА ОПТОВЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ ТОПЛИВНОГО ДЕМПФЕРА — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ

КОРРЕКТИРОВКА ДЕМПФЕРА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕЩЕ ОБСУЖДАЕТСЯ, ЕСТЬ РИСКИ ДАВЛЕНИЯ НА РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, А ЦЕЛЬ ДЕРЖАТЬ ИХ НЕ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ — ШУЛЬГИНОВ НА ПМЭФ

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