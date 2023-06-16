С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Добыча угля в России за пять месяцев выросла почти на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт – практически на 2%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов заявил, что добыча газа в России идет ниже прогноза

"Добыча угля за пять месяцев выросла почти на 1,5% к уровню прошлого года, экспорт практически на 2% выше", – сказал он журналистам на ПМЭФ.

Шульгинов отметил, что из-за высокой стоимости фрахта не всегда удается удовлетворять запросы клиентов. Иногда заявки потребителей на поставку на восток удовлетворяются за счет экспорта через балтийские порты, при этом угольщики пока не обращались за льготами, добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.