"Росэнергоатом" проработал несколько вариантов пополнения воды в системе охлаждения ЗАЭС
ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 16 июн — ПРАЙМ. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что специалисты концерна проработали несколько альтернативных возможностей полонения водой системы охлаждения ЗАЭС при необходимости.
"Нами проработаны несколько альтернативных возможностей пополнения системы охлаждения, если возникнет необходимость. Эта работа уже организована и достаточно быстро будет реализована. В том числе одна из возможностей связана с бурением артезианских скважин на территории ЗАЭС", — сказал Карчаа.
В числе технологических механизмов альтернативного пополнения водой гидросистемы ЗАЭС он отметил, передвижные насосные станции, которые имеются практически на всех российских атомных станциях. Кроме того, Карчаа пояснил, что в настоящее время необходимости в использовании дополнительных источников и способов пополнения водой гидросистемы ЗАЭС нет. Ситуация с охлаждением ключевых технологических систем, в числе которых в первую очередь охлаждение ядерных реакторов и охлаждения отработанного ядерного топлива находится под контролем специалистов АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20230616/840858898.html