ЭНЕРГОДАР (Запорожская область), 16 июн — ПРАЙМ. Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал журналистам, что специалисты концерна проработали несколько альтернативных возможностей полонения водой системы охлаждения ЗАЭС при необходимости. Карчаа: Киев не заинтересован в ядерной безопасности на ЗАЭС

"Нами проработаны несколько альтернативных возможностей пополнения системы охлаждения, если возникнет необходимость. Эта работа уже организована и достаточно быстро будет реализована. В том числе одна из возможностей связана с бурением артезианских скважин на территории ЗАЭС", — сказал Карчаа.

В числе технологических механизмов альтернативного пополнения водой гидросистемы ЗАЭС он отметил, передвижные насосные станции, которые имеются практически на всех российских атомных станциях. Кроме того, Карчаа пояснил, что в настоящее время необходимости в использовании дополнительных источников и способов пополнения водой гидросистемы ЗАЭС нет. Ситуация с охлаждением ключевых технологических систем, в числе которых в первую очередь охлаждение ядерных реакторов и охлаждения отработанного ядерного топлива находится под контролем специалистов АО "Эксплуатирующая организация ЗАЭС".

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.