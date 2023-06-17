МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Минэнерго России в 2023 году ставит задачу сохранить параметры угольной отрасли на уровне 2022 года: добычу выше 440 миллионов тонн, экспорт — выше 220 миллионов тонн, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. В Минэнерго рассказали о дефиците кадров в угольной отрасли

"Мы себе ставим задачу сохранить параметры 2022 года, который был у нас достаточно сложным для угольной отрасли, он был переходным, мы меняли весь товаропоток после введения эмбарго. Поэтому задача номер раз – это сохранение параметров, то есть добыча угля на уровне выше 440 миллионов тонн и экспорт выше 220 миллионов тонн", — ответил замминистра на вопрос о прогнозе Минэнерго результатов 2023 года.

Добыча угля в России в 2022 году осталась примерно на уровне 2021 года, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. По оценкам Минэнерго РФ, добыча в 2021 году выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.