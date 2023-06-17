С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Зеленый переход принес катастрофические последствия, действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме. АКРА присвоило зеленым облигациям Москвы наивысший кредитный рейтинг

"Попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.

"Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", — добавил он.

Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, также указал Сечин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.