Сечин рассказал о катастрофических последствиях зеленого перехода
Глава "Роснефти" Сечин заявил, что зеленый переход принес катастрофические последствия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Зеленый переход принес катастрофические последствия, действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Попытка реализации утопии о зеленом переходе уже принесла катастрофические последствия. Действиями безответственных регуляторов был введен по сути запрет на инвестиции в традиционную энергию", — сказал Сечин, выступая с докладом "Содом и Гоморра на энергорынке: Божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может" на энергетической панели.
"Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках. Все это было усугублено воздействием пандемии", — добавил он.
Авторы мирового зеленого перехода, навязывающие определенные стандарты, не поняли, что это надо согласовывать с владельцами ресурсов, также указал Сечин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230617/840862197.html
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