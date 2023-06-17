2023-06-17T10:17:28+03:00
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2023-06-17T10:17:28+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20230617/840862347.html
Углеродная нейтральность в мире недостижима, заявил Сечин
Энергетика
Новости
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ФАКТИЧЕСКИ УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ В МИРЕ НЕДОСТИЖИМА С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ ВСЕ ЕЩЕ НА СТАДИИ ОПЫТНЫХ РАЗРАБОТОК — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2023
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ФАКТИЧЕСКИ УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ В МИРЕ НЕДОСТИЖИМА С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ ВСЕ ЕЩЕ НА СТАДИИ ОПЫТНЫХ РАЗРАБОТОК — СЕЧИН НА ПМЭФ
Новость дополняется