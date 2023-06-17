2023-06-17T10:17:28+03:00

2023-06-17T10:17:28+03:00

2023-06-17T10:17:28+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20230617/840862347.html

Углеродная нейтральность в мире недостижима, заявил Сечин

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

ФАКТИЧЕСКИ УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ В МИРЕ НЕДОСТИЖИМА С УЧЕТОМ ТЕКУЩИХ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ ВСЕ ЕЩЕ НА СТАДИИ ОПЫТНЫХ РАЗРАБОТОК — СЕЧИН НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2023

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60