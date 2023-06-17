Диверсификация в Европе потерпела крах, заявил глава "Роснефти"
Сечин: Европа полностью зависима от энергоресурсов США, диверсификация потерпела крах
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Европейская политика диверсификации потерпела полный крах, Европа стала полностью зависима от энергоресурсов США, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/energy/20230617/840862887.html
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