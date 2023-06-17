С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Европейская политика диверсификации потерпела полный крах, Европа стала полностью зависима от энергоресурсов США, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Путин заявил, что тенденция отказа от нефтегазовой "иглы" набирает обороты

"В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах", — сказал Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.