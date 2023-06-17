С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин, завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках ПМЭФ, представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики и обеспечению промышленности и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. "Газпром" подготовил климатическую дорожную карту в 2022 году

"В завершение мы бы хотели показать нашим партнерам и коллегам наши мысли о дорожной карте, реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией", — сказал Сечин, подчеркнув, что это корпоративное видение и предложения носят дискуссионный характер.

"Думаю, что руководство Минэнерго и Минфина, присутствующее в зале, обратит внимание на это. А формат форума, с учетом ранее озвученной оговорки и дискуссионного характера, позволяет это сделать", — добавил он.

В частности, Сечин предложил создать международную платежно-расчетную систему, которая была бы независимой от "токсичных" валют. Также, на его взгляд, необходимо развивать системы страхования и логистики в ТЭК. Для этого понадобится не только поддержка Центрального банка, но и активное вовлечение самих участников рынка.

Глава "Роснефти" отметил, что высокая стоимость заимствований — основной тормоз промышленного развития. "Необходимо переориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", — сказал он.

Кроме того, Сечин полагает, что проекты в электроэнергетике, построенные с привлечением бюджетных средств, не должны быть реализованы в рамках договора предоставления мощности (ДПМ). ДПМ гарантирует инвестору, что за мощность от генерирующего объекта, построенного им по этому договору, он в течение определенного времени будет получать гарантированно повышенную плату за мощность.

Наконец, снижение налоговых поступлений в бюджет России со стороны газовой отрасли не должно влиять на нефтяные компании, заявил Сечин. Ответом же на закрытие рынка Евросоюза для российского газа должно стать развитие внутреннего рынка, в том числе газификации.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.