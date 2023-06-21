СТАМБУЛ, 21 июн — ПРАЙМ. "Росатом" открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых АЭС, а также готов предложить услуги в других связанных с атомом сферах, заявил в среду заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Российские ученые предложили новый подход к переработке ядерного топлива

"Мы высоко ценим наше сотрудничество с Турцией. "Росатом" всегда готов и открыт к новым обсуждениям, в том числе на этом форуме. Безусловно, это может включать новые проекты АЭС. Хочу сказать, что мы готовы предложить нашим турецким партнерам и клиентам решения в других сферах — очищение воды, исследовательские реакторы, ядерная медицина", — заявил Дедусенко на Девятом саммите по АЭС NPPES в Стамбуле.

По его словам, эти темы предполагается обсудить на данном саммите.

Переговоры по проекту второй в Турции АЭС в Синопе на севере страны планируется завершить до конца года. Как заявлял экс-министр энергетики Турции Фатих Донмез, Анкара получила предложения по АЭС от разных стран и оценивает их, имеется здоровая конкуренция.