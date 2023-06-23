ООН обеспокоена повреждением трубопровода "Тольятти-Одесса"
В ООН обеспокоены повреждением крупнейшего в мире аммиакопровода "Тольятти-Одесса"
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ООН, 23 июн — ПРАЙМ. ООН обеспокоена повреждением аммиакопровода "Тольятти-Одесса", любые атаки на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом, заявила на заседании СБ ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Обеспокоены сообщениями о повреждении крупнейшего в мире трубопровода для доставки аммиака "Тольятти-Одесса". Обстоятельства инцидента остаются неясными. Атаки против гражданских лиц и инфраструктуры запрещены международным правом", — сказала ДиКарло.
https://1prime.ru/energy/20230623/840911589.html
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