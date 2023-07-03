ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл — ПРАЙМ. Добыча на шельфовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" полностью восстановлена, заявил журналистам в понедельник губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На "Сахалине-2" открыли дожимную компрессорную станцию

"Восстановилась полностью добыча на "Сахалин-1" и "Сахалин-2", это главная радость, которая у нас есть за последний месяц, информация важная у нас появилась. Мы рассчитываем, что восстановятся инвестиционные потоки и в сырьевой зоне", — отметил глава региона.

Лимаренко подчеркнул, что это позволит нарастить инвестиции в основной капитал региона, которые запланированы на 2023 год в объеме 290-300 миллиардов рублей.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство РФ 3 августа прошлого года постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске.

Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, заявила, что не будет участвовать в новом операторе. Также контракты с новым оператором компанией "Сахалинская Энергия" заключили потребители энергии: компания JERA – совместная компания энергетических Tokyo Electric Power Co. (ТЕРСО) и Chubu Electric Power Co, Osaka Gas, Kyushu Electric Power Company, Tokyo Gas, Tohoku Electric.

В проекте "Сахалин-1" 30% принадлежит японской компании Sodeco, в которой 50% принадлежит правительству Японии в лице министерства экономики, туда также входят корпорации Itochu, Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Marubeni и INPEX Corporation. После того как в марте 2022 года уже бывший оператор проекта "Сахалин-1", компания Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, работа проекта была почти приостановлена. Президент России Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором проекта "Сахалин-1" будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф".