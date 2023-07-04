МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во вторник начинает визит в Японию, в ходе которого намерен встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками, а также посетить АЭС "Фукусима-1". ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач

Визит Гросси пройдет с 4 по 7 июля. Гросси планирует встретиться с высокопоставленными японскими чиновниками, а также осмотреть объекты аварийной АЭС "Фукусима-1" и представить результаты проверки безопасности японского плана по выпуску очищенной воды с этого объекта. Гросси также намерен во вторник провести пресс-конференцию.

Как заявил МИД Японии, страна придает большое значение работе МАГАТЭ и оказывает максимально возможное содействие Гросси в выполнении его обязанностей. Японская сторона также отметила, что визит гендиректора агентства в их страну будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между Японией и МАГАТЭ.

Планы Японии по сбросу слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан встретили резкую критику не только со стороны рыбаков внутри страны, но и опасения со стороны соседних государств. На этом фоне правительство Южной Кореи запустило ежедневные брифинги по вопросу сброса воды с "Фукусимы-1", чтобы информировать общественность.

Импортируемые из Японии морепродукты проходят серьезные проверки на радиоактивность, первоначально проверяется наличие таких радиоактивных изотопов, как цезий-134 и 137, йод-131, и если обнаруживается даже микродоза, от импортера требуют пройти проверку еще на 17 других изотопов, таких как тритий. Кроме того, на морепродуктах из Японии требуется указывать регион производства и историю транспортировки.

В понедельник компания ТЕРСО – оператор АЭС "Фукусима-1" – завершила строительство подводного тоннеля для сброса слаборадиоактивной воды, очищенной почти от всех радионуклидов, кроме трития, в океан на расстоянии одного километра от станции. В январе правительство Японии решило, что сброс воды начнется летом этого года, однако конкретных сроков до сих пор не обнародовано.

В июне японские СМИ сообщали, что Кисида примет решение по дате начала сброса после встречи с Гросси, которая, как ожидается, состоится 4 июля в Токио.

Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.

Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород", или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.

Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей на литр.

Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.