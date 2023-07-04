МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции. ЗАЭС переподключилась к резервной линии электропередач

Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от 750-й линии электропередачи. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения.

"Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750кВ "Днепровская". Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в телеграм-канале ЗАЭС.

В мае электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.