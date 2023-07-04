НА ЗАЭС отметили отсутствие нарушений эксплуатации после отключения ЛЭП
Запорожская АЭС: нарушений эксплуатации станции после отключения Киевом ЛЭП нет
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после отключения от Днепровской ЛЭП и перехода на резервные трансформаторы не зафиксировано, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба станции.
Ранее советник главы "Росэнергоатома" (входит в "Росатом") Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от 750-й линии электропередачи. Накануне МАГАТЭ объявило о подключении резервного электроснабжения.
"Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750кВ "Днепровская". Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Радиационный фон на территории Запорожской АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения в норме и соответствует естественному природному фону", — говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
В мае электропитание Запорожской АЭС вновь было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной Днепровской ЛЭП 750 киловольт. МАГАТЭ тогда отмечало, что переход на дизельные генераторы на ЗАЭС случался уже не менее семи раз.
https://1prime.ru/energy/20230704/840991829.html
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