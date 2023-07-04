МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov.
Среди участников исследования 28% выразили неуверенность в том, что смогут справиться со счетами за энергоносители ближайшей зимой, еще 12% заявили, что совсем не уверены, что им хватит средств для оплаты счетов.
В способности оплатить счета за энергоносители чаще сомневаются женщины (42% против 37% среди мужчин). Меньше всего уверенности у британцев в возрасте от 25 до 49 лет (46%).
В опросе YouGov приняли участие 3623 британца. Сроки проведения опроса и погрешность в полученных данных не уточняются. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах сообщала, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители.
https://1prime.ru/energy/20230704/840996283.html
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