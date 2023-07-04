МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Около 40% британцев не уверены, что смогут справиться с оплатой счетов за энергоносители, если цены ближайшей зимой останутся на уровне предыдущей, следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией YouGov. Чешские власти получат от энергокомпании CEZ рекордные дивиденды

Среди участников исследования 28% выразили неуверенность в том, что смогут справиться со счетами за энергоносители ближайшей зимой, еще 12% заявили, что совсем не уверены, что им хватит средств для оплаты счетов.

В способности оплатить счета за энергоносители чаще сомневаются женщины (42% против 37% среди мужчин). Меньше всего уверенности у британцев в возрасте от 25 до 49 лет (46%).

В опросе YouGov приняли участие 3623 британца. Сроки проведения опроса и погрешность в полученных данных не уточняются. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте компании.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на отчет о королевских финансах сообщала, что британская королевская семья понизила температуру в Букингемском дворце на фоне роста цен на энергоносители.