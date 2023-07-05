МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Переход к рыночным ценам на электроэнергию на Дальнем Востоке, в Архангельской области и Коми будет более плавным, полная либерализация запланирована на 2027 год, а не в 2025-м, как планировалось ранее, следует из проекта постановления правительства о поэтапном включении вышеуказанных территорий в ценовые зоны энергорынка. Украина увеличила импорт электроэнергии в июне

"Коэффициент либерализации, используемый… для определения объемов поставки электрической энергии и мощности по договорам… устанавливается равным: 0,15 в период с 1 января по 31 декабря 2024 года; 0,5 в период с 1 января по 31 декабря 2025 года; 0,75 – в период с 1 января по 31 декабря 2026 года; 1 – с 1 января 2027 года", — указывается в тексте проекта, опубликованном на сайте правовой информации.

Оптовый рынок электроэнергии и мощности функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые и неценовые зоны (НЦЗ). В числе последних — Архангельская и Калининградская области, республика Коми, регионы Дальнего Востока, где технически организация рыночных отношений пока невозможна, и реализация электроэнергии и мощности на оптовом рынке осуществляется по особым правилам.

Ранее Минэнерго сообщало, что с ноября 2023 года 15% от полного объёма потребления электроэнергии на этих территориях начнет продаваться по рыночным ценам и к июлю 2025 года эта доля будет доведена до 100%. Поставка электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей продолжит осуществляться по регулируемым ценам.

Предполагается, что переход к рыночному ценообразованию на оптовом рынке электроэнергии и мощности позволит обеспечить необходимые инвестиции для реализации программ развития регионов.