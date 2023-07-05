Глава МИД Венгрии заявил о подписании Россией поправок дл АЭС "Пакш"
Глава МИД Венгрии Сийярто: Минфин России подписал поправки в договор об АЭС "Пакш"
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БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после подписания министром финансов РФ Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС "Пакш" реализация проекта ускорится.
"На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании… С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://1prime.ru/energy/20230705/841005022.html
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