БУДАПЕШТ, 5 июл — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после подписания министром финансов РФ Антоном Силуановым поправок в договоры о строительстве и финансировании АЭС "Пакш" реализация проекта ускорится. Венгрия намерена заблокировать военную помощь Украине

"На этой неделе российский министр финансов подписал изменения в договор о строительстве и финансировании… С точки зрения права все действия для ускорения инвестиций в проект были выполнены", — сказал Сийярто на пресс-конференции с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.

Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.