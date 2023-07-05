МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Австрия хочет обязать операторов газовых электростанций увеличить экстренные запасы газа на случай проблем с поставками: резервов должно хватать на 45 дней, если оператор не сможет доказать, что получает газ не из России, сообщило в среду издание Kronen Zeitung. В Саксонии призвали Германию не отказываться от российского газа

"Прошлая зима преподала нам урок. Наше обеспечение будет надежным, только если мы сами примем меры предосторожности", — заявила министр энергетики Леоноре Гевесслер в кулуарах совета министров, пишет газета.

В частности, Гевесслер сказала, что, согласно предлагаемой инициативе, операторы газовых электростанций должны будут создавать резервы газа на 45 дней, вместо 30 дней, как это полагается сейчас. Впрочем, если операторы смогут доказать, что газ им поступает не из России, то смогут, как и прежде, ограничиться резервами на 30 дней.

Кроме того, срок хранения стратегического резерва газа будет продлен еще на год, до 2026 года. Для принятия инициатив необходима поддержка двух третей депутатов австрийского парламента.

На прошлой неделе Гевесслер заявила, что Австрия по-прежнему получает большую часть газовых поставок из России. Министр отметила, что получение газа из России является ненадежным вариантом и необходимо приложить усилия для отказа от российских энергоресурсов. По ее словам, газохранилища в Австрии заполнены на 80%, а цены на энергию в целом снизились. Bloomberg: Евросоюз намерен увеличить поставки газа на хранение на Украину

Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания — надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.