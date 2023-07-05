ТОКИО, 5 июл — ПРАЙМ. Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не заметили деятельности по минированию Запорожской атомной электростанции, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, находящийся с визитом в префектуре Фукусима в Японии. Россия направила в СБ ООН письмо с призывом обеспечить безопасность ЗАЭС

Гросси заявил, что поддерживает постоянную связь с сотрудниками МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"По нашим последним наблюдениям, деятельности по минированию не ведется. Однако вокруг идут бои, поэтому мы продолжаем сохранять предельную бдительность", — приводит слова Гросси японский телеканал NHK.

Во вторник на пресс-конференции в Токио он заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС продолжает оставаться опасной, и назвал ее хрупкой. Также он отметил повышенные риски для станции, связанные с контрнаступлением и военными действиями, так как станция находится фактически на линии фронта.

Рафаэль Гросси посетил префектуру Фукусима и АЭС "Фукусима-1" с визитом в связи с планами Японии начать сброс слаборадиоактивной воды со станции в океан. Во вторник МАГАТЭ передало японскому правительству комплексный доклад с оценкой этого плана. На ЗАЭС не видят необходимости в консервации станции на длительный срок

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС. Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию "несмотря на все препоны со стороны Украины".