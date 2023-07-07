МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Максим Басов оставляет пост генерального директора СУЭК, на его место с 10 июля назначен Александр Редькин, следует из сообщения компании.

"Девятого июля 2023 года Максим Басов оставляет пост генерального директора "СУЭК", завершив этап перестройки компании под новые экономические условия. Новым генеральным директором АО "СУЭК" решением Совета директоров с 10 июля назначен Александр Редькин, работающий в компании с 2005 года и занимавший пост заместителя генерального директора", — говорится в сообщении.

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