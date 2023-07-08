ПАРИЖ, 8 июл — ПРАЙМ. Глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал планы Киева по приобретению у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства за счет средств Евросоюза. Украина планирует национализировать банк Фридмана и Авена, сообщили СМИ

"Пока Франция и ЕС стреляют себе огромной пулей в ногу, вводя антироссийские санкции, Украина Зеленского приобретает российские ядерные реакторы, да еще и за наши деньги! Когда закончится эта шутка?" — написал он в своем Twitter.

Политик прикрепил фото опубликованной изданием Euractiv статьи, в которой говорится, что Владимир Зеленский в ходе недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы были закуплены еще пять лет назад, но болгарские власти больше не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны разрешил правительству начать переговоры с Украиной.

По данным Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупка реакторов на общую сумму в 600 миллионов евро, может быть осуществлена на деньги Евросоюза. В этом году ЕС ежемесячно выделяет Украине финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.