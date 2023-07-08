МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект о предоставлении властям Венгрии кредита на строительство новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. АЭС "Пакш-2" в Венгрии начнут строить весной-летом 2024 года

"Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России, Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с Венгерской Стороной проект Протокола №2 к Соглашению между Правительством РФ и правительством Венгрии о предоставлении правительству Венгрии государственного кредита для финансирования строительства атомной электростанции на территории Венгрии от 14 марта 2014 года", — говорится в документе.

Уточняется, что РФ выделит кредит на сумму до десяти миллиардов евро для строительства энергоблоков №5 и №6 атомной электростанции "Пакш".

"По письменному уведомлению Министерства финансов РФ исполнение платежных обязательств Венгерской Стороной возможно также через процедуру безакцептного списания средств со счета Венгерской Стороны в евро, открытого в российском банке по согласованию с Российской Стороной", — дополняется в распоряжении.

Отмечается, что в данном случае Венгрия предоставит России бессрочное, не подлежащее отзыву в одностороннем порядке право на безакцептное списание средств в любой валюте. В этом случае все расходы, включая курсовую разницу, несет Россия.

"Все суммы по кредиту, подлежащие выплате Венгерской Стороной в соответствии с настоящим Соглашением, не обременяются налогами и выплачиваются без комиссий, ограничений, вычетов, изъятий или компенсационных удержаний", — говорится в документе. Венгрия не согласится на санкции против российской атомной энергетики

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.