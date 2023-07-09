МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Экс-премьер Украины Николай Азаров не исключил наступления энергетического и топливного кризиса в стране этой осенью, причиной таких событий может стать нехватка мощностей. Во Франции раскритиковали планы Украины по покупке российских реакторов

Ранее национальная энергокомпания "Укрэнерго" призвала жителей страны экономить электричество в вечернее время суток из-за большой нагрузки на энергосистему.

"Ситуация на самом деле плачевная. Как энергетический, так и топливный кризис в Украине уже неизбежен из-за нехватки мощностей. Поэтому уже осенью-зимой этого года ситуация, вероятнее всего, ухудшится. Стоит отметить, что страна закупает сырье по биржевым ценам, из-за чего топливо ей обходится в 3,5-4 раза дороже, чем другим государствам", — написал Азаров в соцсети Facebook* и напомнил, что осенью прошлого года Киев закупал газ по цене в 1100 евро, в то время как другие страны Европы платили за него от 300 до 700 евро.

Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что летний сезон будет сложным периодом для украинской энергосистемы.

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