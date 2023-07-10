МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies заключила с Ираком отложенную ранее энергетическую сделку на сумму в 27 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters. Ирак планирует нарастить добычу нефти

"Ирак и французская нефтяная компания TotalEnergies в понедельник подписали давно откладывавшуюся энергетическую сделку на сумму в 27 миллиардов долларов, которая направлена на увеличение добычи нефти и повышение энергетических мощностей страны за счет реализации четырех проектов в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии", — пишет агентство.

Церемония подписания прошла в Багдаде, в ней приняли участие глава TotalEnergies Патрик Пуянне (Patrick Pouyanne) и министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани, отмечает агентство.

Об этой сделке было объявлено в 2021 году, она предполагала реализацию с участием TotalEnergies четырех проектов на юге Ирака в течение 25 лет с первоначально запланированными инвестициями в размере 10 миллиардов долларов. Однако соглашение в итоге было отложено из-за споров между иракскими политиками по поводу ее условий.

В апреле Ирак заявил, что согласен на меньшую 30-процентную долю в проекте, возродив сделку, которая, как надеется Багдад, поможет привлечь в страну иностранные инвестиции. В проекте также принимает участие катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy (25%), TotalEnergies принадлежит 45% в проекте.

В мае власти Ирака заявляли, что TotalEnergies приступит к реализации новых проектов во второй половине 2023 года.