МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Евросоюз может остаться без газа уже этой зимой, рассказал в интервью CNews гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне. Европа нащупала способ выжить без российского газа. Но есть нюанс

Он подчеркнул, что газохранилища заполнят в октябре, но если зима в Европе будет холодной, то для удовлетворения спроса среди потребителей в течение сезона топлива не хватит.

При этом, как отметил гендиректор TotalEnergies, скорее всего, стоимость импорта газа будет очень высока.

"Дружеских цен на рынке, где все зависит от спроса и предложения, не бывает", — добавил Пуянне.

После начала спецоперации на Украине Европа ужесточила санкции против Москвы, что повлияло на экспорт газа в Евросоюз. Начало специальной военной операции и связанные с ней санкции повлияли на снижение экспорта российского газа в Европу. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции ударили по всей мировой экономики.