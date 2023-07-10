МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к маркерному сорту Brent продолжит сокращаться в июле-августе, когда вступят в силу объявленные дополнительные ограничения поставок сырья из России и Саудовской Аравии, считают аналитики "Ренессанс Капитал". Скидка на нефть Urals составила 19,43 доллара за баррель в июне

Дисконт российской нефти против Brent продолжает снижаться в июле. Так, дисконт Urals на базисе FOB, сократившись почти в 2 раза с января, в первую неделю июля опустился до самого низкого значения с февраля 2022 года; дисконт марки ВСТО (FOB) к Brent также сократился, пишут аналитики в своем докладе.

"По нашему мнению, нормализация фрахта лишь частично объясняет сужение дисконтов, а большую роль сыграли сокращение добычи нефти, рост цен Саудовской Аравии при благоприятном спросе на российскую нефть. Мы ожидаем дальнейшее сужение дисконтов на российскую нефть в июле-августе после объявлений о сокращении поставок нефти в августе Россией, Саудовской Аравией и Алжиром, а также в связи с дополнительным ростом цен реализации Саудовской Аравии, уже объявленных на август", — полагают в "Ренессанс Капитал".

Скидка на российский сорт Urals для индийских переработчиков сократилась с 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к 4 долларам за баррель, сообщило в понедельник издание Times of India со ссылкой на источники.

При этом по данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в июне составила 55,28 доллара за баррель при котировке North Sea Dated (Brent датированный) в размере 74,71 доллара, таким образом скидка на российскую нефть в прошлом месяце составила 19,43 доллара за баррель. После наступления эмбарго ЕС на сырье из России цена нефти Urals рассчитывается исходя из ее стоимости до загрузки в танкеры в портах РФ (котировка FOB), к которой прибавляется расчетная стоимость доставки до портов в Европе.

Саудовская Аравия в начале июля объявила о продлении добровольного сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки, начатого в июле, на август. Чуть позднее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки. О новом сокращении добычи в августе также заявило министерство Алжира — на 20 тысяч баррелей в сутки.