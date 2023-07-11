ЦЮРИХ, 11 июл — ПРАЙМ. Дания, Швеция и ФРГ по-прежнему не могут назвать сроки завершения своих расследований терактов на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН. Киссинджер назвал виновного в подрыве "Северных потоков"

Письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, которое запросила Россией по проблеме диверсий на трубопроводах.

"Ни одно из расследований не было завершено, и на данный момент еще невозможно сказать, когда они будут завершены. Характер диверсий беспрецедентен, а расследования сложны", — отмечается в публикации.

Берлин, Копенгаген и Стокгольм утверждают, что сообщили Москве о расследованиях терактов на "Северных потоках.

"Нет никаких препятствий для посещения мест взрывов на газопроводе "Северный поток". Хотя для некоторых видов деятельности требуется разрешение соответствующих органов, все суда пользуются свободой судоходства в местах взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции соответственно согласно Конвенции ООН по морскому праву", — добавляется в документе.

"Согласно экспертным оценкам, не исключено, что обученные водолазы могли прикрепить взрывчатку в местах повреждения газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", которые проложены по морскому дну на глубине примерно 70-80 метров", — добавляется в тексте.