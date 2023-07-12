МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минстрой России прорабатывает возможность обязать застройщиков ставить зарядные станции для электромобилей на парковках и придомовых территориях, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства. Электромобили Е-Neva протестируют в Республике Алтай

"Управляющие компании могут получить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Этот вопрос прорабатывает Минстрой, говорится в письме ведомства предприятиям отрасли ЖКХ", — говорится в статье.

Добавляется, что "девелоперов могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов".

"В июне Минпромторг сообщил, что до конца 2023 года в 32 регионах России планируется установить 659 быстрых ЭЗС для автомобилей вдобавок к уже существующим 4,4 тысячам", — пишет газета.

"Известия" отмечают, что сейчас необходимо согласовывать установку ЭЗС рядом с домом на собрании собственников, однако это довольно трудно. По мнению нескольких экспертов, стоит установить отдельный счетчик на электрокары, чтобы расходы не были включены в стоимость квадратного метра.