МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Внебиржевые цены на энергетические марки угля в России в первом полугодии снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в результате мер Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщило ведомство. Цены на нефтепродукты формируются на рыночной основе, сообщила ФАС

"Сложившиеся с 9 января по 10 июля 2023 года оптовые (внебиржевые) цены на энергетический уголь ниже показателей аналогичного периода 2022 года. Также продолжается работа в части формирования биржевых индикаторов цен на уголь марок Д и ДГ", — сообщила пресс-служба.

Так, стоимость угля марки Д (длиннопламенный) снизилась по сравнению с показателем прошлого года на 6,83% — до 3245 рублей за тонну, марки СС (слабоспекающийся) – на 22,24%, до 4795 рублей, марки Т (тощий) – на 27,17%, до 6295 рублей. Всего на бирже реализовано свыше 76 тысяч тонн угля марок Д, ДГ и СС.

ФАС направляет рекомендации по приоритетному насыщению углем внутреннего рынка, неприменению в ценообразовании зарубежных ценовых индикаторов, уходу от привязки цен к курсам иностранных валют. При участии службы в 2022-2023 годах была принята нормативная база для прозрачности ценообразования на уголь.

"Это позволяет формировать отечественные индикаторы на основании биржевых и внебиржевых данных. Реализованный комплекс мер является одним из факторов, который позволил скорректировать уровень цен в сторону снижения", — заметили в ведомстве.

В ноябре 2022 года был зарегистрирован совместный приказ ФАС и Минэнерго РФ. Он установил норматив продаж угля на бирже в 10% для марок Д и ДГ. Документ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на рынке. По данным ФАС, единственной компанией, которая достигла этого значения в мае и июне, является "СДС-Уголь". С остальными проводится работа в рамках биржевого комитета.