Компания из ОАЭ заключила соглашение о поставке СПГ в Индию
ADNOC Gas заключило соглашение с Indian Oil о поставке в Индию до 1,2 миллиона тонн СПГ
Читать 1prime.ru в
КАИР, 18 июл — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) ADNOC Gas заключило соглашение с Indian Oil Corporation Limited о поставке в Индию до 1,2 миллиона тонны сжиженного природного газа в год, сумма сделки составит семь-девять миллиардов долларов США, передает эмиратское агентство WAM.
Согласно сообщению агентства, соглашение на сумму 25,7-33 миллиарда дирхамов (7-9 миллиардов долларов США) заключено на 14 лет.
ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.
https://1prime.ru/energy/20230718/841119629.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.