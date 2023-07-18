КАИР, 18 июл — ПРАЙМ. Газовое подразделение Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) ADNOC Gas заключило соглашение с Indian Oil Corporation Limited о поставке в Индию до 1,2 миллиона тонны сжиженного природного газа в год, сумма сделки составит семь-девять миллиардов долларов США, передает эмиратское агентство WAM. Индия и ОАЭ будут укреплять партнерство в области энергетики

Согласно сообщению агентства, соглашение на сумму 25,7-33 миллиарда дирхамов (7-9 миллиардов долларов США) заключено на 14 лет.

ADNOC была основана в 1971 году и полностью принадлежит правительству столичного эмирата ОАЭ. ADNOC Gas — газовое подразделение ADNOC, которое покрывает около 60% потребности ОАЭ в газе, а также поставляет его в более чем 20 стран. В феврале ADNOC Gas провела IPO на бирже Абу-Даби.