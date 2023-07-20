МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Кемеровский районный суд приостановил на 30 суток ведение горных работ на части участков шахты "Первомайская" из-за нарушений обязательных норм и правил и загазированности выработки, сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе возобновила добычу угля после аварии

"Установлено, что на объекте Конвейерный штрек №423 на опасном производственном объекте шахта "Первомайская"…. выявлены нарушения обязательных норм и правил, кроме прочего: произошло загазирование выработки, содержание метана на исходящей струе воздуха составило 1,08%, обстоятельства и причины допущенного загазирования не расследованы", — говорится в сообщении.

Также в забое отсутствовал необходимый расход воздуха, рабочий и резервный вентиляторы не работали, не закончено возведение противопожарной арки на конвейерном штреке №423, не установлены аншлаги с названиями горных выработок и указатели направления движения к запасным выходам на поверхность, затруднен проход персонала и работников при ведении горноспасательных работ.

"Суд постановил признать юридическое лицо АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Первомайская" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП, и назначил ему наказание в виде приостановления деятельности по производству горных работ по проведению Конвейерного штрека №423 и эксплуатации ленточного конвейера КЛКТ-1000, установленного на Вентиляционном уклоне №42… сроком на 30 суток", — говорится в релизе.