СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Крым и Севастополь обеспечены бензином, дизельным топливом и другими горюче-смазочными материалами, сообщили региональные власти. ФСБ сообщила, как используется сухопутный коридор в Крым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказывал об обращениях граждан по поводу отсутствия на автозаправках некоторых марок бензина. Кроме того, жители регионов публиковали в социальных сетях сообщения об отсутствии некоторых марок топлива в Крыму.

"Подчеркиваю: на данный момент дефицита топлива в городе нет. Есть небольшие задержки с поставкой 92-го бензина", — написал Развожаев в telegram.

По его словам, сети АЗС в соответствии с контрактами также должны резервировать ресурсы для предприятий, отвечающих жизнедеятельность города, отсюда ситуация с отсутствием некоторых марок.

Развожаев добавил, что поручил замгубернатора Евгению Горлову отработать ситуацию.

Кроме того, губернатор Севастополя обратил внимание на рост цен на запровках, отметив, что все поступившие жалобы передаются в ФАС.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк также сообщил, что регион "в полном объеме обеспечен горюче-смазочными материалами", дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92. Он подчеркнул, что стратегических запасов энергоресурсов в регионе более чем достаточно.