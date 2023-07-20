МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Газпром нефть" совершила первую в России заправку судна экологичным топливом из отработанного фритюрного масла сети "Вкусно – и точка", сообщила компания. "Газпром" подает газ на ГИС "Суджа" согласно заявкам на 20 июля

"Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" – "Газпромнефть Марин Бункер" – осуществил первую в России заправку морского транспорта судовым топливом на биокомпонентной основе. Тестовая бункеровка топливом с низким углеродным следом была произведена в порту Санкт-Петербурга", — сообщила компания.

Проект производства судового биотоплива реализован "Газпромнефть Марин Бункер" совместно с "Вкусно – и точка" и компанией "Эковей". Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива "Газпром нефти" и отработанного фритюрного масла, пояснили в компании. Новое топливо соответствует техрегламенту и может использоваться на большинстве морских и речных судов, отметила "Газпром нефть".

По словам генерального директора "Эковей" Кристины Тен, компания занимается сбором и обработкой отработанного фритюрного масла из "Вкусно – и точка" в нескольких регионах России, несколько лет прорабатывала вопрос его повторного вовлечения в процесс производства.

"Мы рассматриваем дальнейшее расширение продуктового портфеля, в том числе за счет биотоплива. Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след", — цитирует пресс-служба компании слова генерального директора "Газпромнефть Марин Бункер" Антона Соболева.

Как отметила старший директор по устойчивому развитию "Вкусно – и точка" Ирина Коршунова, компания полностью направляет на переработку отработанное фритюрное масло, это более 5,5 тысячи тонн в год.