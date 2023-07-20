ГААГА, 20 июл — ПРАЙМ. Счета за электроэнергию в Нидерландах с июня 2022 года выросли на 37%: теперь газ и электричество обходятся голландцам на 630 евро дороже в год, сообщило Центральное статистическое бюро страны (CBS). Египет снизил нагрузку на электроэнергию из-за сильной жары

"При ценах на электроэнергию в июне 2023 года домохозяйство со средним потреблением энергии платило за энергию 2320 евро в год, что на 630 евро (или 37%) больше, чем в июне 2022 года", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как отмечает статистическое бюро Нидерландов, в июне 2022 года голландцы в среднем платили за электроэнергию 1691 евро в год. При этом средний счет за электроэнергию в июне 2023 года оказался значительно ниже, чем в ноябре и декабре 2022 года, когда он достигал 3000 евро в год.

В то же время, как свидетельствуют данные бюро, жители Нидерландов значительно сократили потребление электроэнергии в этом году из-за повышения цен.