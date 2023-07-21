МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Участие французско-немецкого консорциума Framatome-Siemens в строительстве новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии остается в силе, несмотря на на то, что власти Германии не выдают немецкой фирме разрешения на поставку оборудования, заявили РИА Новости в российской госкорпорации "Росатом". "Росатом" готов участвовать в тендере на новую АЭС в ЮАР

В госкорпорации напомнили, что российско-венгерское межправительственное соглашение и контракт на строительство новых блоков АЭС "Пакш" "четко фиксируют, что генеральным подрядчиком проекта является российский "Росатом".

"Что касается участия консорциума Framatome-Siemens в проекте АЭС "Пакш-2", то заключенный контракт по поставкам автоматической системы управления технологическими процессами остается в силе", — сообщили в "Росатоме".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало.

По словам Сийярто, Будапешт считает поведение Германии неприемлемым и незаконным и расценивает как нарушение венгерского суверенитета. Он также отмечал, что венгерская стороны ведет переговоры с французской, чтобы доля Framatome в проекте была расширена за счет немецкой компании.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что строительство АЭС "Пакш-2" начнется осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Намечалось, что автоматизированную систему управления технологическими процессами поставит консорциум Framatome-Siemens.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.