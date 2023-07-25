МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Включение водорода в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод даст возможность выполнять геологоразведку и находить перспективные участки для его добычи из недр, в том числе наиболее "чистым" путем, заявили РИА Новости в Минприроды России. Налог на добычу полезных ископаемых: ставки, расчет и коэффициенты

Там отметили, что по инициативе министерства водород был включен в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод как самостоятельное полезное ископаемое.

"Включение позиции "водород природный" в Общероссийский классификатор полезных ископаемых и подземных вод даст возможность выполнять геологоразведочные работы и находить перспективные участки для добычи водорода из недр", — сказали в Минприроды.

В министерстве подчеркнули, что водород — экологичное топливо, поэтому помимо традиционных источников получения водорода — из природного газа, угля, воды — одно из перспективных направлений — поиск и добыча природного водорода, что может существенно снизить стоимость его получения.

Кроме того, добыча природного водорода потенциально наиболее экологически чистая технология по сравнению с традиционными способами получения водорода, такими как паровая конверсия метана и газификации угля, за счет отсутствия выбросов углекислого газа, добавили в Минприроды.

При этом на вопрос о потенциальных запасах и ресурсах водорода в недрах в министерстве ответили, что сведения о том, "как водород аккумулируется в недрах, масштабах и интенсивности водородной дегазации недр", пока отсутствуют.