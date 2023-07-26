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Производство СПГ в первом полугодии снизилось на 4,5 процентов
Энергетика
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Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в первом полугодии снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 16 миллионов тонн, в июне – на 8,7%,... ПРАЙМ, 26.07.2023
энергетика, новости, россия, росстат, спг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в первом полугодии снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 16 миллионов тонн, в июне – на 8,7%, до 2,3 миллиона тонн, сообщает Росстат.
"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,3 миллиона тонн, что на 8,7% меньше, чем в июне 2022 года, и на 20,9% меньше, чем в мае 2023 года. За первое полугодие 2023 года производство СПГ уменьшилось по сравнению с январем–июнем 2022 года на 4,5% и составило 16 миллионов тонн", − говорится в материалах ведомства.
По данным Росстата, в 2022 году производство СПГ в России выросло на 8,1% и составило 32,5 миллиона тонн.