МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Объём добытого в России газа, направляемого в Европу, в первом полугодии снизился до 3-4 процентов, тогда как в 2021 году показатель находился на уровне 20–25 процентов, отметил директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Добыча газа в России в первом полугодии снизилась на 14,9 процентов

"В 2021 году, до начала проблем с экспортом газа из России, около 20-25% объёма добытого российского газа направлялось в Европу, а в первом полугодии 2023 года показатель упал до 3-4% (без учета Турции)", — сказал Амирагян.

Росстат в среду сообщил, что добыча газа в России в январе–июне снизилась на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 267 миллиардов кубометров.

По словам экономиста, снижение добычи газа в России в первом полугодии 2023 года по сравнению с 2022 годом было ожидаемым и вызвано резким сокращением поставок в Европу. Трубопроводный экспорт российского газа в ЕС в первом полугодии текущего года, по данным МЭА, снизился на 75% в годовом выражении — на 36 миллиардов кубометров, — что стало основным фактором сокращения добычи в России.

Определенную поддержку добыче газа оказывает наращивание поставок трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири", однако Китай не может компенсировать выпадающие объёмы европейского направления из-за существенной разницы в объемах поставок, отметил Амирагян.