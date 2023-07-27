С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия и Бурунди в рамках саммита "Россия — Африка" подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в использовании атомной энергии в мирных целях, рассказал корреспондент РИА Новости. "Трансмашхолдинг" подписал акционерное соглашение с индийской RVNL

Правительство России ранее распорядилось подписать документ.

Со стороны России соглашение подписал глава "Росатома" Алексей Лихачев. со стороны Бурунди — глава МИД страны Альберт Шингиро.

Как отметили в госкорпорации, документ позволит запустить реализацию проектов сотрудничества по широкому спектру направлений, в том числе содействие в создании и совершенствовании ядерной инфраструктуры Бурунди, правовое регулирование в области ядерной и радиационной безопасности, осуществление фундаментальных и прикладных исследований в области использования атомной энергии в мирных целях, производство радиоизотопов и их применение в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Кроме того, Лихачев и Шингиро подписали меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и министерством национального образования и научных исследований Бурунди о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров для атомной энергетики Бурунди.

Саммит и форум "Россия-Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.