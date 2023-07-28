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Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком поставки российской нефти и газа
Энергетика
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел переговоры с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, Александром Новаком,... ПРАЙМ, 28.07.2023
нефть, энергетика, новости, газ, россия, венгрия, нефть, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел переговоры с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, Александром Новаком, стороны установили, что все условия для бесперебойной поставки газа и нефти из РФ в Венгрию выполнены.
"Вчера во второй половине дня мы с вице-премьером РФ, отвечающим за энергетику, Александром Новаком обсудили ситуацию с энергопоставками и установили, что условия для того, чтобы снабжение нашей страны газом и нефтью продолжалось бесперебойно, обеспечены со всех точек зрения, так что мы можем быть спокойны относительно подготовки к зиме", — написал Сийярто в соцсетях.
Сийярто сообщил, что Новак заявил о приверженности российской стороны выполнению ранее заключенных долгосрочных контрактов на поставку углеводородов.