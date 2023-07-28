БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что провел переговоры с вице-премьером РФ, курирующим вопросы энергетики, Александром Новаком, стороны установили, что все условия для бесперебойной поставки газа и нефти из РФ в Венгрию выполнены. Сыграли в дурака: как Россия прорубила дыру в нефтяном потолке

"Вчера во второй половине дня мы с вице-премьером РФ, отвечающим за энергетику, Александром Новаком обсудили ситуацию с энергопоставками и установили, что условия для того, чтобы снабжение нашей страны газом и нефтью продолжалось бесперебойно, обеспечены со всех точек зрения, так что мы можем быть спокойны относительно подготовки к зиме", — написал Сийярто в соцсетях.

Сийярто сообщил, что Новак заявил о приверженности российской стороны выполнению ранее заключенных долгосрочных контрактов на поставку углеводородов.