С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Недальновидная энергетическая политика западных стран перевернула рынки, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседаниип саммита "Россия — Африка". Глава Минэнерго отметил максимальное энергопотребление в регионах

Как отметил глава государства, трудности на мировых рынках продовольствия и энергетики возникли не вчера и не из-за ситуации на Украине. По его мнению, первопричиной кризисов стало проведение США и европой денежной эмиссии в период пандемии коронавируса.

"В Соединенный Штатах провели колоссальную эмиссию, и в еврозоне провели колоссальную эмиссию, в еврозоне поменьше, в США в очень большом объеме — печатали деньги, начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках, и цены взлетели сразу", — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что роль в текущих кризисах также сыграла недальновидная политика Запада, который сделал ставку на альтернативную энергетику и не инвестировал в развитие углеводородной.

"Все это привело к росту энергетических ресурсов, в конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой, это фундаментальные вещи, которые перевернули рынки и продовольствие, рынки минеральных удобрений и энергетики, вот где причина роста цен", — заключил Путин.