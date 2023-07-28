С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Создание списка тех, кому разрешен экспорт бензина из России, направлено только на борьбу с серым экспортом и никак не повлияет на производителей топлива, они смогут и дальше экспортировать собственный товар, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. СМИ разъяснили запрет на экспорт в Россию японских авто

Минэнерго рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения серого экспорта. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу.

"Введение закрытых списков экспортеров бензина никак не повлияет на реальных производителей топлива. Только на "серый" экспорт, тех, кто занимается незаконной деятельностью, покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером, а продает на внешних рынках. Все, кто экспортирует свой товар, будут иметь возможность его продавать", — сказал министр.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. В конце июля цены на бирже перешли к снижению.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.