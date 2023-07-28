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Маржа российских АЗС пока положительна, заявил глава Минэнерго
Энергетика
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Маржа российских АЗС сейчас находится в положительной зоне, составляя в среднем по стране несколько рублей на литр, но если станет отрицательной, то Минэнерго РФ обсудит допмеры,... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, новости, россия, минэнерго рф, азс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Маржа российских АЗС сейчас находится в положительной зоне, составляя в среднем по стране несколько рублей на литр, но если станет отрицательной, то Минэнерго РФ обсудит допмеры, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.
"Если средневзвешенная маржа будет отрицательная на АЗС, мы естественно будем обсуждать допмеры. Сейчас средневзвешенная маржа АЗС положительна, она составляет в среднем во всех регионах несколько рублей на каждый проданный литр", — сказал глава Минэнерго в кулуарах форума "Россия — Африка".
Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго и ФАС России рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. В конце июля цены на бирже перешли к снижению.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.