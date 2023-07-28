С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Маржа российских АЗС сейчас находится в положительной зоне, составляя в среднем по стране несколько рублей на литр, но если станет отрицательной, то Минэнерго РФ обсудит допмеры, сообщил журналистам министр энергетики Николай Шульгинов.

Работа АЗС в Москве

Цены на бензин на АЗС Москвы выросли на 32 копейки

"Если средневзвешенная маржа будет отрицательная на АЗС, мы естественно будем обсуждать допмеры. Сейчас средневзвешенная маржа АЗС положительна, она составляет в среднем во всех регионах несколько рублей на каждый проданный литр", — сказал глава Минэнерго в кулуарах форума "Россия — Африка".

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго и ФАС России рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. В конце июля цены на бирже перешли к снижению.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.