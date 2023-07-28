С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. ФАС РФ не считает ситуацию с топливом на внутреннем рынке кризисной, думает, что рост цен на него временный, предложения достаточно, и ситуация стабилизируется, заявил глава службы Максим Шаскольский. Шульгинов рассказал о создании единого экспортера российского топлива

"Я не могу сказать, что какая-то кризисная (ситуация — ред.). Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется. Меры все необходимые принимаются. Приказ мы подписали на 1% увеличения (нормативов продаж топлива на бирже — ред.)", — сказал он журналистам в кулуарах саммита "Россия — Африка".

"Все меры, которые необходимо, — приняты. Все, что необходимо — делается. Насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, внимательный контроль за экспортом. Все эти меры дадут необходимый результат", — добавил Шаскольский, отметив, что цены в последние дни уже снизились.

В июне ФАС сообщала, что разработала документы (проект приказа ФАС и проект постановления правительства) об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и ФАС рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой ремонтной волны.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.