С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Единую валюту БРИКС отложат в долгий ящик: чего испугался Запад

Как отметил Лихачев, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссеф заявляла о готовности кредитной организации финансировать проекты "Росатома" в странах-членах объединения.

"Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", — пояснил он.

Также "Росатом" предложил создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией. По словам Лихачева, проект позволит минимально сократить все затраты на создание ядерной инфраструктуры.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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