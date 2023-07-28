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Банк БРИКС готов финансировать проекты "Росатома", заявил Лихачев
Энергетика
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Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, новости, росатом, брикс, финансирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Банк БРИКС готов финансировать ряд атомных проектов госкорпорации "Росатом", в том числе по АЭС малой мощности, заявил журналистам генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Как отметил Лихачев, президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссеф заявляла о готовности кредитной организации финансировать проекты "Росатома" в странах-членах объединения.
"Речь идет в первую очередь о медицинских центрах, о малых (атомных) мощностях, как в наземном, так и мобильном исполнении", — пояснил он.
Также "Росатом" предложил создать атомный энергофлот для снабжения Африки электроэнергией. По словам Лихачева, проект позволит минимально сократить все затраты на создание ядерной инфраструктуры.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
ЛИХАЧЕВ: ПАРТНЕРЫ "РОСАТОМА" В АФРИКЕ ЕДИНЫ В НЕПРИЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
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