С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете подписали дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, сообщил корреспондент РИА Новости. Страны G20 не смогли согласовать дорожную карту по ископаемому топливу

Согласно документу, стороны будут реализовывать проекты как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.

В частности, в 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.