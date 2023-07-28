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"Росатом" и Эфиопия будут развивать сотрудничество по мирному атому
Энергетика
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Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете подписали дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, сообщил... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, новости, росатом, эфиопия, мирный атом
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр инноваций и технологий Эфиопии Молля Беллете подписали дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому, сообщил корреспондент РИА Новости.
Согласно документу, стороны будут реализовывать проекты как в атомной энергетике (речь идет о возможности строительства в Эфиопии АЭС от малой до большой мощности), так и в сфере неэнергетических применений атомных технологий.
В частности, в 2023-2025 годы стороны проработают возможности строительства АЭС большой или малой мощности, а также Центра ядерной науки и технологий в Эфиопии. Также специалисты планируют развивать национальную ядерную инфраструктуру Эфиопии, организовывать технические туры и семинары, заседания профильных рабочих групп.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.