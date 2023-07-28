С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Партнеры отечественного "Росатома" в Африке не приемлют политизацию мировой атомной отрасли и попытки подогнать сотрудничество в атомной сфере под интересы одной из сторон, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Минфин назвал политизацию Кимберлийского процесса естественной

"С нашими партнерами мы разговариваем о политике, мировых событиях практически на одном языке. И любое имперское мышление, попытка подогнать технологическое, экономическое сотрудничество под интересы одной из сторон мировой политики встречает, конечно, неприязнь и отталкивается в африканских странах", — сказал Лихачев в кулуарах форума "Россия-Африка".

По его словам, страны Африки знают, что такое колониализм и неоколониализм.

"И в этом смысле мы находим общий язык и являемся единомышленниками не только в технологической повестке, не только в решении вопросов развития атомных и смежных компетенций, но и во взгляде на то, что сегодня происходит в геополитике, в том, что сегодня происходит в Украине, с каким трудом, но все-таки очень конструктивно формируется сейчас многополярная система мира", — добавил он.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.