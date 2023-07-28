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Россия и Мозамбик подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио — 2"
Энергетика
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"Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. "В присутствии... ПРАЙМ, 28.07.2023
энергетика, новости, россия, мозамбик, гэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России.
"В присутствии Николая Шульгинова и Карлуша Закариаша было подписано Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "ИНТЕР РАО — Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик", — говорится в сообщении.
В ходе рабочей встречи Шульгинов и Закариаш также обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике и в сфере ВИЭ.