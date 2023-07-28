МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Интер РАО Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик" подписали соглашение по строительству ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике, сообщает Минэнерго России. Россия и Мозамбик утвердили программу сотрудничества

"В присутствии Николая Шульгинова и Карлуша Закариаша было подписано Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства ГЭС "Лурио-2" мощностью 120 МВт в Мозамбике между компаниями "ИНТЕР РАО — Экспорт" и "Электресидад де Мозамбик", — говорится в сообщении.

В ходе рабочей встречи Шульгинов и Закариаш также обсудили вопросы взаимодействия в гидроэнергетике и в сфере ВИЭ.