ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова", перевела четвертый реакторный блок в режим "горячего останова", заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ). Гросси назвал положение ЗАЭС на линии фронта "крайне уязвимым"

"На Запорожской АЭС завершен плановый перевод пятого энергоблока в режим холодного останова с одновременным переводом четвертого энергоблока в режим горячего останова", — следует из сообщения.

Согласно заявлению МАГАТЭ, четвертый блок перевели в режим "горячего останова" во вторник, через три дня перевели пятый реакторный блок.

Как уточняли в агентстве, ЗАЭС изменила статус реактора для проведения техобслуживания пятого блока, которое возможно только при холодной остановке.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.