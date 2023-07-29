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https://1prime.ru/energy/20230729/841228278.html
МАГАТЭ сообщило о переходе пятого блока ЗАЭС в режим "холодного останова"
Энергетика
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Запорожская атомная электростанция завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова", перевела четвертый реакторный блок в режим "горячего останова",... ПРАЙМ, 29.07.2023
энергетика, новости, магатэ, запорожская аэс, энергоблоки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция завершила плановый перевод пятого энергоблока в режим "холодного останова", перевела четвертый реакторный блок в режим "горячего останова", заявило Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ).
"На Запорожской АЭС завершен плановый перевод пятого энергоблока в режим холодного останова с одновременным переводом четвертого энергоблока в режим горячего останова", — следует из сообщения.
Согласно заявлению МАГАТЭ, четвертый блок перевели в режим "горячего останова" во вторник, через три дня перевели пятый реакторный блок.
Как уточняли в агентстве, ЗАЭС изменила статус реактора для проведения техобслуживания пятого блока, которое возможно только при холодной остановке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.