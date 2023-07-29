ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Оборудование пятого реакторного блока Запорожской АЭС находится в нормальном состоянии, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита экспертов в пятницу. Решетников рассказал о предложении России по африканской энергетике

"Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", — сказано в сообщении.

Добавляется, что эксперты во время осмотра не сталкивались с ограничениями. Кроме того, подчеркивает агентство, группа не обнаружила никаких мин или взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.