2023-07-29T17:52:31+03:00
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Представители МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС
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Оборудование пятого реакторного блока Запорожской АЭС находится в нормальном состоянии, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита экспертов в... ПРАЙМ, 29.07.2023
энергетика, новости, магатэ, запорожская аэс, энергоблоки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВЕНА, 29 июл — ПРАЙМ. Оборудование пятого реакторного блока Запорожской АЭС находится в нормальном состоянии, заявило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита экспертов в пятницу.
"Вчера группа МАГАТЭ посетила 5-й энергоблок, где осмотрела корпус реактора, бассейн с отработанным топливом и парогенератор. Группа отметила, что все оборудование выглядело исправным", — сказано в сообщении.
Добавляется, что эксперты во время осмотра не сталкивались с ограничениями. Кроме того, подчеркивает агентство, группа не обнаружила никаких мин или взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ обнаружили в буферной зоне — между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС — противопехотные мины направленного действия, которые даже в случае детонации не должны составить угрозы для системы безопасности станции и ядерной безопасности. Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне ограниченного доступа, куда обслуживающий персонал станции не имеет доступа. На внутреннем периметре во время осмотра таких мин обнаружено не было.