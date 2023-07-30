МОСКВА, 30 июл —ПРАЙМ. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале. Во Владивостоке остались без света около 26 тысяч жителей

29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев.

"По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", — написал Зайцев.