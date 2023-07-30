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Ураган оставил без электричества десятки тысяч потребителей в Марий Эл
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В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале... ПРАЙМ, 30.07.2023
новости, энергетика, регионы, экономика, россия, марий эл, ураган, энергоснабжение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июл —ПРАЙМ. В Марий Эл из-за урагана 36 тысяч потребителей оказались обесточены, электроэнергию планируют восстановить в течение суток, сообщил глава республики Юрий Зайцев в телеграм-канале.
29 июля поступила информация о падении деревьев в результате сильной грозы и ветра около озера Яльчик в Волжском районе и около озера Таир в Звениговском районе. Зайцев сообщил, что шесть человек, включая трех детей, погибли, еще двадцать два пострадали из-за упавших от урагана деревьев.
"По всей республике филиалом ПАО "Россети Центр и Приволжье"-"Мариэнерго" ведутся аварийно-восстановительные работы по подаче электроэнергии. Сейчас обесточено 36 тысяч потребителей. Задействовано более 39 бригад. Планируем восстановить электроэнергию в течение суток. Ситуация полностью находится под моим личным контролем. Принимаются все необходимые меры", — написал Зайцев.